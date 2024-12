Ilgiorno.it - Raccolta firme per lo Stallazzo. Si va avanti

per lo. In una manciata di giorni ne sono state raccolte più di 2mila per chiedere la realizzazione di una passerella provvisoria che permetta di raggiungere lo, l’unico punto di ristoro e presidio di sicurezza lungo l’Adda nel tratto del Naviglio, tra Paderno e Robbiate. Da lunedì loè chiuso, a causa di due frane che hanno travolto l’alzaia, la strada di accesso principale: senza accesso agevole, cicloturisti ed escursionisti vanno altrove, non ci sono clienti e le casse restano vuote. I volontari della coop sociale Solleva che lo gestiscono dal 2016, offrendo stage, tirocini e contratti a persone svantaggiate, hanno così dovuto sospendere l’attività. "Loè l’unico punto di presidio presente in un territorio di 30 km ed è di fondamentale importanza – spiega Luigi Gasperini, della coop Solleva -.