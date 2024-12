Lanazione.it - Quella lunga scia di sangue e ricorsi. A centinaia aspettano l’onore dei secoli. La mappa della vergogna e delle attese

Sono lì, molti ormai ottuagenari, con il respiro sospeso e un filo di speranza, ora rafforzata dalla sentenza di Civitella dei giorni scorsi, i familiarivittimestragi nazifasciste in provincia di Arezzo che hanno fatto richiesta di risarcimento al fondo Pnrr costituito dal governo Draghi nel 2022 e che sono ancora in attesa che l’iter processuale vada a compimento nel 2025. Non si parla di poche persone, che già di per sé sarebbero importantissime, ma di. Solo a Cavriglia, dove anche il Comune e la Regione sono coinvolti, e dove i nazifascisti trucidarono 192 civili inermi tra il 4 e l’11 luglio 1944, ci sono 120 ricorrenti totali (il numero più altoToscana con Sant’Anna di Stazzema). Altri ancora in attesa sono proprio a CivitellaChiana, sporadici a Bucine, infine a Falzano in Valdichiana e a Vallucciole.