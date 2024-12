Ilgiorno.it - Pro Sesto, “l’augurio” di un cancro a Sala da parte dell’arbitro: congelata la squalifica al centrocampista. La squadra: “Corretta un’ingiustizia”

Leggi su Ilgiorno.it

San Giovanni (Milano), 5 dicembre 2024 – Sospesa ma non del tutto annullata. La Corte sportiva d'appello – in pratica il “secondo grado” in materia di calcio – ha per il momento congelato le quattro giornate diprecedentemente inflitte ad Alessandro, il23enne della Pro. In attesa si vederci chiaro. A comunicarlo, con evidente soddisfazione, è stata la stessa società sestese in un comunicato: “Il Collegio della corte sportiva d’appello ha rinviato l'udienza a data da destinarsi. A seguito della sospensione dellail giocatore sarà disponibile per la prossima partita a Crema”. Una correzione di rotta che non è solo la benvenuta in vista del campionato di Serie D in cui milita la, e di cuiè una preziosa e irrinunciabile pedina, ma anche perché sconfessa – quanto meno in attesa del verdetto finale – quella che era stata subito vissuta come una “ingiustizia”.