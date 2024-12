Paola Cortellesi e l’effetto C’è ancora domani | Viene voglia di fare la rivoluzione ed essere libere

Leggi su Open.online

Dopo l’omicidio di Giulia Cecchettin «non possiamo piùfinta di niente. Il motivo per cui ho fatto questo film è parlare di questo argomento, dire chiaramente: “Abbiamo un problema”. I giornalisti italiani fanno un grande lavoro, dando conto delle vittime di femminicidio. Ma non basta»., regista e attrice di C’è, spiega oggi a La Stampa cosa si puòper arginare l’emergenza: «Con la Fondazione “Una Nessuna Centomila” di cui faccio parte continuiamo a ripetere che è necessario che ci sia un controllo, che si spingano le donne a denunciare, ma anche che si dia loro protezione immediata e che le pene siano sempre più aspre per chi commette crimini del genere», dice a Claudia Catalli.La prevenzioneSulla prevenzione, invece, «siamo uno dei pochi Paesi che non ha l’educazione all’affettività nelle scuole».