Lanazione.it - Natale nei musei di Firenze: ecco il programma completo

Dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025,si immerge nell’incanto delle festività natalizie con un riccodi iniziative neiCivici Fiorentini, a Palazzo Medici Riccardi e in città. Grazie alla collaborazione tra iCivici, Muse e la Città Metropolitana di, le famiglie, i bambini e i visitatori potranno vivere un’esperienza unica tra arte, musica e tradizioni natalizie. La Casetta di Babboe le letterine dei desideri Dal 7 al 24 dicembre a Palazzo Vecchio, nel Teatrino del Cortile della Dogana, sarà allestita la Casetta di Babbo, dove i bambini potranno scrivere e imbucare le loro letterine dei desideri in una speciale cassetta postale. Le lettere saranno spedite direttamente al quartier generale di Babboa Rovaniemi, in Finlandia. Cinque letterine saranno estratte a sorte, e i vincitori riceveranno un ingresso gratuito a uno dei laboratori di Muse Babbosarà presente nei fine settimana per accogliere i più piccoli.