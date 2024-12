Ilgiorno.it - Morte di Ramy, il verbale choc del testimone oculare: “C’è stato un impatto, i carabinieri mi hanno fatto cancellare il video”

MILANO – Ore 4 di domenica 24 novembre. C’è un ventenne che sta tornando a casa dopo aver terminato il turno di lavoro. È all’incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta quando sente le sirene sempre più vicine: alza lo sguardo e vede un TMax con due ragazzi in sella inseguito da una macchina dei. Lo scooter e la Giulietta sono quasi affiancati in quel momento, dopo una corsa a tutta velocità di otto chilometri iniziata 20 minuti prima in viale Monte Grappa, e puntano proprio verso di lui, tanto che sarà costretto a fare due passi indietro per non trovarsi proprio nel punto d’: unne mostra le gambe illuminate dai fari dell’auto. FuneraleElgaml: è l’ora del dolore. L’invito alla calma dell’imam: dobbiamo avere fiducia nella giustizia Martedì mattina il, che avrebbe assistito in diretta all’incidente in cui è morto il diciannovenne egizianoElgaml, èsentito dal pm Marco Cirigliano per riferire la sua versione dei fatti nell’inchiesta per omicidio stradale condotta dai militari del Nucleo investigativo di via Moscova.