Sport.quotidiano.net - Modena Nove anni dopo torna la Salernitana

Latornerà a calcare il terreno del Bragliaquasiesatti. L’ultima volta risale al 18 dicembre 2015, con i gialloblù che si imposero per 2 a 0 con reti nel primo tempo di Belingheri e Granoche: era ildi Crespo, che scavallò l’anno solare in una buona posizione di classifica ma che poi vide la fortuna voltargli le spalle e la stagione finì, con l’incolpevole Bergodi al timone nelle ultime giornate, con una amara retrocessione. Ma non è di questo che vogliamo parlare, bensì dei tanti doppi ex che nella storia più o meno recente hanno fatto parte sia di quella amaranto che di quella canarina, sperando ovviamente di non averne perso qualcuno per strada. Partiamo da uno dei giocatori simbolo della storia dei gialli, ovvero Armando Perna, che prima di collezionare oltre trecento gettoni in canarino, aveva militato a Salerno dove aveva giocato 38 partite.