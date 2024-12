Ilfoglio.it - Mattarella al Ghetto: "La sua presenza un gran segnale per noi ebrei”. C'è mezzo governo. Nessuno da 5s e Avs

“Essere qui con noi è unda parte del capo dello stato. Grazie perché nel contrasto all’antisemitismo l’abbiamo trovato sempre dalla nostra parte”. Le parole del presidente della comunità ebraica di Roma Victor Fadlun risuonano nel Tempio Maggiore di Roma, nelle celebrazioni per i 120 anni della piùde sinagoga della capitale. L’omaggio aritorna al discorso d’insediamento nel gennaio 2015, quando citò Stefano Gay Taché, il bambino di due anni ucciso nell’attentato alla Sinagoga del 1982. Per l’occasione in un quartiere ebraico blindato si sono catapultate le massime autorità della Repubblica:Meloni, dal vicepremier Antonio Tajani ai ministri Nordio, Zangrillo, Giuli (con kippah scura), il sottosegretario Alfredo Mantovano, il presidente del Senato Ignazio La Russa.