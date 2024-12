M5s al via la nuova votazione | Grillo punta sul non voto per restare garante E dal Pd Picierno sfotte Conte | Come Fantozzi è il medio progressista

Leggi su Open.online

Inception. Il Movimento 5 stelle sembra rivivere il suo sogno – o incubo ? – di emancipazione dalle sue origini. La trottola della trasformazione in partito continua a girare su se stessa, con la ri-delle modifiche statutarie che si ripete a distanza di una settimana. Da questa mattina – 5 dicembre – fino alle ore 22 di domenica 8, gli iscritti dovranno esprimersi di nuovo sulla «eliminazione» della figura dele sugli altri punti messi in discussione durante l’assemblea costituente. Era nelle possibilità di Beppechiedere la ripetizione della. L’ha fatto e, adesso,sul mancato raggiungimento del quorum: per l’approvazione dei quesiti, è necessario che partecipino al44.467 iscritti su quasi 89 mila. Nel match di andata, Giuseppel’aveva sta con il 63,24% dei votanti.