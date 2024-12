Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: Apertura Catalana sulla scacchiera, l’indiano devia alla decima mossa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:10:22 Interessante cosa rivelata da Mike Klein di chess.com (e non solo): “Ero nella zona dei giocatori per l’inizio del turno eha tossito vigorosamente più volte nei primi minuti. Non so se sia il segno di qualcosa, ma mi ha detto ieri che era stanco”.Was in the playing cube for beginning of round andcoughed vigorously several times in opening minutes. Not sure if it is a sign of anything but he admitted to me yesterday that he was tired.#pic.twitter.com/t2dWG836Tv— Mike Klein (@ChessMike) December 5,10:19decisamente fuori dsua preparazione, visto che pensa da quasi 20 minuti.10:16 Per dovere di cronaca, ricordiamo anche le due principali mosse usate dal Biancorispetto a quanto scelto da: Af4 o b3, con piani ben diversi tra loro.