Scuolalink.it - Le proposte di Azione per la scuola: dallo psicologo scolastico alla valutazione della performance dei docenti

Leggi su Scuolalink.it

Valentina Grippo, vicepresidenteCommissione CulturaCamera, ha illustrato su Il Riformista un pacchetto diper laelaborato da, molte delle quali già trasformate in emendamentiLegge di Bilancio. Le misure mirano a riformare il sistema educativo italiano con interventi mirati su durata degli studi, tempo pieno, supporto psicologico e valutdel personale docente.: ‘tempo pieno e riduzione degli anni di studio’ Tra leprincipali figura l’aumento delle classi a tempo pieno e prolungato in mille scuole primarie e 800 scuole secondarie di primo grado. Queste istituzioni saranno selezionate nei 1.400 comuni italiani con il più alto tasso di vulnerabilità sociale, in un’ottica di contrasto alle disuguaglianze educative. Un’altra proposta centrale è la riduzione di un annodurata complessiva del percorso, introducendo corsi quadriennali per le scuole superiori.