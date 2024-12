Calciomercato.it - Lazio, col Napoli la rivincita di chi non ti aspetti: se e come può cambiare il suo futuro

All’Olimpico partita importante da parte di Elseid Hysaj, fuori lista in campionato ed Europa League: lo scenario per ilin biancocelestedi Coppa Italia, una partita imbottita di seconde linee, è di sicuro la grande possibilità per mettersi in mostra. E la chance c’è davvero per tutti, anche per calciatori che fino ad ora avevano trovato davvero minuti col contagocce. O che sono addirittura fuori dalla lista per la Serie A.Elseid Hysaj, che stasera ha raggiunto la terza presenza stagionale dopo quelle a inizio campionato contro Udinese e Milan, per 9 minuti complessivi, prima appunto di finire fuori lista. L’albanese non è quindi a disposizione di Baroni, neanche in Europa League, e a fine estate il tentativo di trovargli una sistemazione c’è stato.Hysaj (LaPresse) – calciomercato.