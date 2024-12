Quotidiano.net - L’atleta morta sul barcone: "La fiammella di Samia che non voleva spegnersi"

Leggi su Quotidiano.net

Yusuf Omar aveva 17 anni, le gambe magre e lunghe da antilope. Era una delle due sole atlete a rappresentare la Somalia lacerata dalla guerra, alle Olimpiadi di Pechino del 2008. Corse i 200 metri, arrivò ultima nelle batterie: le altre atlete erano avanti di quasi dieci secondi, lei corse i 200 metri in 32 secondi e spiccioli. Ma non importava: ce l’aveva fatta, e tutto il pubblico di Pechino applaudì quella ragazzina minuscola, con i leggins neri e una magliettina di cotone. Anche tutto il mondo, che la vide in tv, si appassionò a lei.tornò a casa, decisa a prepararsi per le Olimpiadi di Londra, quattro anni dopo. Ma la Somalia non era il posto migliore per chi avesse ambizioni sportive. Il paese era preda della guerra civile, fra fondamentalisti islamici, ribelli e forze governative.