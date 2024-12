Ilfattoquotidiano.it - Larimar Annaloro, sequestrati i cellulari dei genitori per svolgere “gli accertamenti tecnici utili alle indagini”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Continuano ledella procura dei minori di Caltanissetta sulla di, la 15enne trovata impiccata un mese fa a un albero del giardino di casa a Piazza Armerina, nell’ennese. I pm, che ipotizzano che l’adolescente si sia tolta la vita e hanno aperto una fascicolo per istigazione, hanno disposto il sequestro deidei. I magistrati hanno firmato il provvedimento dopo aver sentito, nei giorni scorsi, la coppia. A comunicare la decisione sono stati gli stessi pm, in una nota, spiegando che uno dei due telefoniniera usato in realtà dalla ragazza, l’altro da tutto il nucleo familiare, compresa. “Sugli stessi verranno ovviamente svolti tutti glinecessari eal prosieguo delle”, ha reso noto la Procura.