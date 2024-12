La suora e gli ex eletti di FdI e Lega arrestati nell’inchiesta sulla ‘ndrangheta a Brescia

Leggi su Open.online

Ci sono anche l’ex consigliere comunale diin quota Fratelli d’Italia Giovanni Acri, finito ai domiciliari, e una religiosa, suor Anna Donelli, ritenuta «a disposizione del sodalizio per garantire il colmento con i sodali detenuti in carcere», tra i 25della procura dicontro un presunto gruppo criminaleto alla. Ai domiciliari è finito invece Mauro Galeazzi, ex esponente dellanel Comune di Castel Mella, nelno, arrestato in passato per tangenti e poi a scarcerato e assolto. Gli investigatori hanno eseguito 25 misure cautelari ed il sequestro preventivo di oltre 1,8 milioni di euro. Oltre a numerose perquisizioni nelle province di, Reggio Calabria, Milano, Como, Lecco, Varese, Verona, Viterbo e Treviso.L’indagineL’accusa riguarda un’associazione mafiosa di matrice ‘ndranghetista che operava in territoriono.