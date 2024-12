Ilnapolista.it - La nuova regola dell’Ifab: calcio d’angolo o rimessa laterale se i portieri tengono la palla per più di 8 secondi

“Gli arbitri assegneranno unalla squadra avversaria se un portiere trattiene laper troppo tempo, secondo un nuovo sistema preso in considerazione dall’Ifab“. Questa la notizia data dal Times. In realtà si tratta di un esperimento già avviato e che sta dando risultati positivi.Unaper velocizzare il giocoGià nell’under 21 della Premier League, ainon sarebbe consentito tenere laper più di otto. In quel caso “gli arbitri alzano la mano e contano alla rovescia da cinquea zero“. Secondo il Times, è arrivato il turno dell’Italia. Infatti “le sperimentazioni, che hanno avuto luogo anche a Malta, sono ora destinate a essere estese al campionato under 20 italiano“.“Se ciò verrà ritenuto un successo, è probabile che venga adottato in tutto il gioco”.