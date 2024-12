Quifinanza.it - Il piano del governo per rilanciare l’automotive, tutte le misure in campo

Non è un problema che riguarda solo Stellantis, ma tutto il mondo delsta attraversando una grande crisi. Per questo motivo ilha preparato una mossa decisa per sostenere il settore automobilistico: creare un fondo che guardi al futuro delle imprese e non più agli incentivi per l’acquisto di veicoli.Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, punta a raccogliere risorse per almeno 750 milioni di euro, unendo stanziamenti residui, contributi del Pnrr e possibili aggiunte da manovre parlamentari. Una scelta che riscrive le priorità di un comparto strategico, con un focus su produttività e innovazione.Dove trovare i soldi: incastri tra fondi e bilanciLa strategia di finanziamento parte da quello che resta del vecchio fondo automotive: circa 200 milioni. A questi si sommano i 500 milioni già previsti dalNazionale di Ripresa e Resilienza per i contratti di sviluppo.