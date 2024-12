Ilrestodelcarlino.it - Il nome dopo Natale: "No a soluzioni last minute"

Jacopo Morrone, parlamentare segretario della Lega Romagna. A Ravenna si voterà da aprile in poi. A che punto è il centrodestra? "Stiamo cercando nomi di persone disponibili a candidarsi. C’è un ottimo rapporto, oltre che con Fratelli d’Italia e Forza Italia, con Lista per Ravenna e col Popolo della Famiglia. Penso che si possa trovare la sintesi per arrivare a uncondiviso da tutti". Lista per Ravenna, questo filtra da palazzo, potrebbe correre da sola al primo turno. "Non sarebbe un problema. La cosa importante è andare tutti insieme al ballottaggio. E serve trovare, come candidato, una persona capace e pronta da subito". Un identikit del candidato sindaco ideale? "Non è questione di identikit. È fondamentale non trovare il candidato all’ultimo minuto, come è stato fatto a Cesena e alle elezioni regionali con Elena Ugolini".