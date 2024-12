Ilrestodelcarlino.it - Il farmacista compra l’immobile e stronca il concorrente pubblico

La giunta Spanò intende aprire una farmacia comunale acquistando un immobile all’asta, perfetto per ospitare la rivendita e anche ambulatori per accogliere tutti i medici di base del paese. Ma perde la gara, non potendosi spingersi oltre la somma di 180mila euro. Lo stabile è stato in questi giorni assegnato all’unico altro partecipante all’asta: ilprivato di Campegine, che ha cosìto sul nascere la concorrenza. Amareggiato il sindaco: "Avevamo annunciato alla cittadinanza il nostro progetto. Avremmo creato le condizioni perfette per dare al paese una medicina di gruppo nuova, accessibile, al piano terra e centrale. L’unico ostacolo poteva essere che qualcunosse quelabbandonato da quasi 10 anni e di nessun interesse. Le probabilità erano poche dato che due aste erano già andate deserte.