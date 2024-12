Liberoquotidiano.it - I leader africani "abbattono" Joe Biden: si addormenta, altro disastro in pubblico | Video

Joesi èto di nuovo: il presidente uscente degli Stati Uniti è stato beccato con gli occhi chiusi durante un incontro con variin Angola. Insieme a lui c'erano, in particolare, idi Repubblica Democratica del Congo e Zambia, rispettivamente Joao Lourenço e Felix Tshisekedi, e il vicepresidente della Tanzania, Philip Mpango. Quello del pisolino, però, non è stato l'unico momento imbarazzante. Appena arrivato, infatti, il capo della Casa Bianca ha avuto bisogno dell'aiuto del presidente angolano Lourenço per individuare un gradino che aveva ignorato. Ha rischiato di inciampare e farsi male, insomma. Altra gaffe, invece, l'ha commessa quando durante il vertice ha definito l'Angola "una città", confondendo il Paese con un centro urbano. In un secondo momento ha provato ad alleggerire il clima con una battuta, che però si è rivelata essere fuori luogo, come riportato dal TgLa7: "Noisiamo come parenti poveri.