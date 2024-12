Ilfattoquotidiano.it - “Ho 5 anni, domani devo andare all’asilo”: il video choc di Britney Spears nel giorno del suo compleanno

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non capisco come mai i paparazzi mi abbiano fatto salire su un aereo con una mascherina. Non sembro nemmeno io”. Con queste parole, pronunciate con voce infantile,ha sconcertato i suoi fan in unpubblicato su Instagram in occasione del suo 43esimo. Ma questo non è niente in confronto a quanto dice dopo. La pop star, infatti, sostiene di avere 5e di dover: “Non sto compiendo 42, ne sto compiendo 5 e“, dice suscitando grande preoccupazione e perplessità tra i suoi follower.Ildi, pubblicato a poche ore dal suo, è arrivato nello stessoin cui è stata ufficializzata la sua separazione dal marito Sam Asghari. La cantante, visibilmente provata, ha puntato il dito contro i paparazzi, accusandoli di averla costretta a indossare una mascherina e di averla “dipinta” in modo negativo: “Mi ferisce nei sentimenti il fatto che i paparazzi mi abbiano fatto indossare una mascherina con la quale non sembro nemmeno io”, ha detto