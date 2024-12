Gamberorosso.it - Grandi Langhe si allarga a 490 cantine. L'annuncio del Consorzio Barolo Barbaresco

Leggi su Gamberorosso.it

gli orizzonti e mette in piedi per il 2025 un'importante novità. L'edizione numero nove della manifestazione promozionale sui vini piemontesi inaugura la collaborazione con Piemonte Land of wine,di secondo livello che rappresenta oggi tutti i 14 Consorzi del vino regionali ufficialmente riconosciuti dal Masaf. Il risultato è unmento della rappresentatività. Finora, a essere coinvolta era la quasi totalità delle aziende associate alAlbae Dogliani e aldi tutela Roero. Stavolta saranno ben 490 le aziende partecipanti. La kermesse accoglierà buyer, enotecari, ristoratori e importatori internazionali che possono iscriversi, dal 5 dicembre, alla più grande degustazione dedicata alle denominazioni di, Roero e del resto del Piemonte.