Isaechia.it - Grande Fratello, indiscrezione su una delle concorrenti: “Le piacciono le donne”

Leggi su Isaechia.it

Quest’anno ilsembrerebbe custodire verità nascoste.Una di queste è stata al centrodiscussioni fuori e dentro la Casa nelle ultime settimane.Si tratta del famoso segreto tra Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes. Segreto che, sebbene sia stato rivelato nell’ultima puntata del reality, ha lasciato perplessi i più. Quasi tutti sono convinti infatti che la realtà abbia tutt’altra faccia (clicca QUI per saperne di più).Nelle ultime ore è trapelata una nuova, lanciata da Deianira Marzano. L’esperta di gossip sostiene che unaattualidelnasconda in realtà un orientamento sessuale diverso da ciò che si è fatto credere.Si tratterebbe di Zeudi Di Palma, ex Miss Italia e da pochi giorni nuova inquilina della Casa più spiata d’Italia, che ha raggiunto – tra le altre cose – in qualità di ex flirt di Alfonso D’Apice.