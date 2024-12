Quotidiano.net - Futura Converting. L’avvenire è giovane e colorato di rosa

Un 2024 che chiude con il segno più per, una delle aziende leader di Lucca nel settore della produzione di macchine per la carta, con a capo Fabio Perini, in qualità di presidente e Guido Dellagnelo nelle vesti di Ceo dallo scorso gennaio.si attesta come impresa capace di attualizzare l’eredità di Perini, pioniere del settore, colui che, brevettando il primo macchinario per il taglio automatico della carta ’tissue’, ha rivoluzionato l’industria mondiale del settore cartario. Oggicontinua a crescere secondo quattro linee-guida precise: giovani, sicurezza, innovazione e sostenibilità. Questa, infatti, la visione di Guido Dellagnelo, manager brasiliano, cresciuto accanto a Fabio Perini fin da giovanissimo. E questa è la direzione verso cui si muove