Fiorentina eliminata in Coppa Italia si libera uno slot per il recupero contro l’Inter | le date

Leggi su Sportface.it

Dopo l’enorme spavento di domenica, quando Edoardo Bove è stato colpito da malore in campo, laè tornata al Franchi per affrontare l’Empoli nel derby toscano di, ma a fare festa è stata la squadra di Roberto D’Aversa che si è imposta ai calci di rigore. Sarà quindi l’Empoli ad essere impegnata a febbraio nei quarti di finaleuna tra Juventus e Cagliari (in campo il prossimo 17 dicembre). E sicosì unoper ildel match trae Inter. Se i nerazzurri riusciranno a superare il turno di(giovedì 19 dicembre il match con l’Udinese), la sfidai viola potrà essere incastonata nellonon utilizzato dagli uomini di Inzaghi nel torneo. I quarti di finale disi giocano infatti nella settimana del 5 febbraio e in quella del 26 febbraio.