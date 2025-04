Battocletti da leggenda oro europeo nella 10 km su strada e nuovo record italiano

Battocletti, che proprio ieri ha festeggiato i 25 anni, ha conquistato la medaglia d’oro nella 10 km dei Campionati Europei su strada con un tempo di 31’10, firmando il suo nuovo primato personale e migliorando il record italiano che già le apparteneva. Per l’atleta trentina si tratta del quarto trionfo continentale in meno di un anno, su tre superfici diverse: pista, strada e campestre.L’impresa si è compiuta su un percorso cittadino insidioso, reso scivoloso dalla pioggia e accompagnato da vento e freddo. Battocletti ha gestito con intelligenza la prima parte di gara, restando coperta in un gruppo compatto. Poi, al settimo chilometro, ha ricevuto l’incitamento decisivo del padre e allenatore Giuliano Battocletti: «Devi andare adesso». L’attacco, portato con lucidità e freschezza, ha frantumato la concorrenza. Thesocialpost.it - Battocletti da leggenda: oro europeo nella 10 km su strada e nuovo record italiano Leggi su Thesocialpost.it Nadia, che proprio ieri ha festeggiato i 25 anni, ha conquistato la medaglia d’oro10 km dei Campionati Europei sucon un tempo di 31’10, firmando il suoprimato personale e migliorando ilche già le apparteneva. Per l’atleta trentina si tratta del quarto trionfo continentale in meno di un anno, su tre superfici diverse: pista,e campestre.L’impresa si è compiuta su un percorso cittadino insidioso, reso scivoloso dalla pioggia e accompagnato da vento e freddo.ha gestito con intelligenza la prima parte di gara, restando coperta in un gruppo compatto. Poi, al settimo chilometro, ha ricevuto l’incitamento decisivo del padre e allenatore Giuliano: «Devi andare adesso». L’attacco, portato con lucidità e freschezza, ha frantumato la concorrenza.

