Thesocialpost.it - Evasione dal carcere di Palermo: tre detenuti in fuga, ricerche in corso

Leggi su Thesocialpost.it

– È scattato l’allarme all’alba nelminorile Malaspina, uno degli istituti penitenziari più delicati del capoluogo siciliano, dopo che tre giovaniextracomunitari sono riusciti a evadere, mettendo in atto un piano tanto rudimentale quanto efficace. I tre si sarebbero calati dalle mura di cinta utilizzando delle lenzuola intrecciate, dopo aver segato le sbarre della loro cella, eludendo i controlli interni e approfittando probabilmente delle ore notturne per agire indisturbati.Secondo una prima ricostruzione, laè avvenuta da un’ala delche si affaccia su via Cilea, una zona residenziale a ridosso del centro cittadino. Le lenzuola, annodate tra loro per formare una sorta di corda improvvisata, sono state usate per scendere lungo il muro di cinta e guadagnare la strada.