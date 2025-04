LIVE Musetti Alcaraz 6 3 0 5 ATP Montecarlo 2025 in DIRETTA lo spagnolo è diventato un uragano

DIRETTA LIVE40-A Sul nastro e poi largo il diritto dell'iberico.40-40 Serve&volley dello spagnolo, che non sbaglia la volée di diritto. 15 punti su 16 vinti a rete per lui.40-A In rete il rovescio di Alcaraz.40-40 Risposta vincente di Musetti con il rovescio lungolinea all'incrocio delle righe. L'azzurro non vuole mollare nulla. E fa bene.40-30 Rovescio incrociato angolato di Musetti, lungo il rovescio lungolinea di Alcaraz. L'uragano sembra placarsi.40-15 Doppio fallo del n.3.40-0 Alcaraz a segno con un chop di diritto.30-0 Battuta vincente al centro dello spagnolo.15-0 Palla corta di Alcaraz, in rete la contro-smorzata di Musetti.1-5 Rovescio profondo di Musetti, in rete il diritto di Alcaraz.40-30 Lungo il diritto di Musetti. E' troppo importante portare a casa questo game, anche per il morale.

