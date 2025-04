Atterra con elicottero sulla pista a Campiglio multato imprenditore

imprenditore bresciano è Atterrato con il suo elicottero in una zona vietata sopra i 1600 metri a Madonna di Campiglio per concedersi qualche discesa sugli sci. Subito individuato dai carabinieri sciatori, ha ammesso l’Atterraggio non autorizzato giustificandosi con la fretta. È stato multato di 2.000 euro e ora rischia la revoca del brevetto di volo, mentre l’Enac ha avviato un’indagine. L’episodio riaccende l’attenzione sul rispetto delle norme ambientali e sulla sicurezza in quota, soprattutto alla luce di un incidente analogo che lo vide coinvolto nel 2020. Tgcom24.mediaset.it - Atterra con l'elicottero sulla pista a Campiglio, multato imprenditore Leggi su Tgcom24.mediaset.it Unbresciano èto con il suoin una zona vietata sopra i 1600 metri a Madonna diper concedersi qualche discesa sugli sci. Subito individuato dai carabinieri sciatori, ha ammesso l’ggio non autorizzato giustificandosi con la fretta. È statodi 2.000 euro e ora rischia la revoca del brevetto di volo, mentre l’Enac ha avviato un’indagine. L’episodio riaccende l’attenzione sul rispetto delle norme ambientali esicurezza in quota, soprattutto alla luce di un incidente analogo che lo vide coinvolto nel 2020.

Potrebbe interessarti anche:

Imprenditore atterra con l'elicottero vicino alle piste e si mette a sciare : "Sono molto impegnato - ma ne avevo voglia"

Atterra con l’elicottero sul Grostè : “Avevo voglia di sciare”. Multa da duemila euro

Toronto - il miracolo in pista : aereo atterra capovolto. Solo 8 passeggeri feriti

Ne parlano su altre fonti Imprenditore lombardo arriva in elicottero sulla pista da sci: 'Avevo voglia di sciare'. Atterra con l'elicottero sulla pista a Campiglio, multato imprenditore. Atterra con il suo elicottero sulle piste da sci, multato l'imprenditore bresciano Oliva. Imprenditore atterra con l'elicottero vicino alle piste e si mette a sciare: "Sono molto impegnato, ma ne avevo voglia". Giorgio Oliva, chi è l’imprenditore bresciano atterrato con l’elicottero sulle piste: la passione per lo sci e per il volo, l’incidente nel 2020 in cui morì un amico. Atterra in elicottero in pista per sciare, multato un bresciano.

Come scrive ilfattoquotidiano.it: “Volevo sciare”, atterra in pista con l’elicottero - Un facoltoso imprenditore lombardo è atterrato giovedì scorso con il suo elicottero vicino al comprensorio sciistico del Grostè, sulle Dolomiti di Brenta, in Trentino. Poi, come se nulla fosse, ha ind ...

Lo riporta informazione.it: Atterra fuori pista con l'elicottero e si mette a sciare, multato imprenditore lombardo - Chi è Giorgio Oliva, l’imprenditore dell’elicottero parcheggiato in montagna per sciare: l’amico morto nell’incidente e il processo per omicidio ...

Secondo laprovinciadivarese.it: Atterra con l’elicottero nel fuoripista per sciare: multa da 2.000 euro a imprenditore bresciano - L'uomo, 60 anni, ha giustificato l'atterraggio abusivo dicendo di avere “troppo poco tempo” per raggiungere le piste in auto.