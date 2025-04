Bubinoblog - AMICI: IL GUANTO CULT DI LORELLA CUCCARINI E AMADEUS. PROVE IN VISTA PER UNO SHOW SU CANALE 5?

Leggi su Bubinoblog

Per alcuni è più un conduttore televisivo, per altri è un grande professionista, ma per tutti noi è conosciuto con un solo nome:. Il conduttore di Ravenna nel talentdi Maria De Filippi sta vivendo uno tra i tanti suoi migliori momenti a livello televisivo.Dopo l’uscita dalla Rai,è approdato a Nove con la conduzione di Chissà Chi è?, già noto come Soliti Ignoti. Nonostante il gioco a premi non abbia convinto del tutto,ci ha riprovato con La Corrida e infine Maria De Filippi, come una madre, lo ha accolto nel suo talent, in qualità di giudice.Ieri, adc’è stato uno dei tanti guanti di sfida che vedevano coinvolti i giudici e i capisquadra. Le coppie erano Rudy Zerbi con Elena D’Amario, Anna Pettinelli con Cristiano Malgioglio e(Rose Villain) con(Guè).