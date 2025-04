Calciomercato.it - Theo Hernandez e Reijnders via insieme: offerta irrinunciabile al Milan

Leggi su Calciomercato.it

pazzesca per prelevare siachedai rossoneri: parte l’assaltoIlsi regala un sorriso dopo la vittoria per 4-0 in casa dell’Udinese. Successo rotondo degli uomini di Conceicao, in una delle loro migliori versioni stagionali, per scrollarsi di dosso un po’ di malumori e un trend che stava iniziando a diventare eccessivamente malinconico. Il trionfo in Friuli può dare lo sprint per chiudere la stagione in maniera dignitosa, tra un tentativo di rincorsa in campionato per un piazzamento europeo e l’altra chance per qualificarsi alle coppe data dalla Coppa Italia.viaal– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Nel frattempo, però, dietro le quinte è il momento delle riflessioni importanti sul futuro.