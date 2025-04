Thesocialpost.it - Papa Francesco, la visita a sorpresa a piazza San Pietro per la domenica delle Palme

ha raggiunto il sagrato della basilica vaticana al termine della celebrazione dellainSan, accolto dagli applausi dei fedeli. “Buona, buona Settimana santa”, ha detto il Pontefice con voce ancora incerta, salutando la folla con le mani. “Sorelle e fratelli, vi ringrazio tanto per le vostre preghiere. In questo momento di debolezza fisica mi aiutano a sentire ancora di più la vicinanza, la compassione e la tenerezza di Dio. Anch’io prego per voi, e vi chiedo di affidare con me al Signore tutti i sofferenti, specialmente chi è colpito dalla guerra, dalla povertà o dai disastri naturali”, scrive intanto ilnell’Angelus diffuso, per la nonaconsecutiva, con un testo scritto.Iltra i fedeli e i cardinaliIl Pontefice argentino ha voluto fermarsi a salutare i cardinali presenti sul sagrato.