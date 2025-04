Liberoquotidiano.it - "Prese 700 lame": Visintin, che cosa succede adesso

Sebastiano, marito di Liliana Resinovich ora nel registro degli indagati per la morte della consorte, è partito questa mattina dalla sua casa di Trieste per la Carinzia, nel Sud dell'Austria, al confine con il Friuli Venezia Giulia, meta turistica anche per i triestini. Lo ha detto ai giornalisti che lo ha raggiunto telefonicamente. Ha detto di aver andare a Villaco per riposarsi e per stare con gli amici di sempre. Ha pure aggiunto di non essere preoccupato per questa la vicenda che secondo lui è stata ingigantita.ha spiegato di essere partito oggi alle 6,30 da Trieste e di non sapere quando farà ritorno. Intanto però c'è un dettaglio da non sottovalutare. Tra le prove e gli indizi che si cercano a suo carico ci sarebbero anche le eventuali tracce lasciate da un coltello o da una lama su lacci e sacchi usati dal presunto assassino.