Italia, ancora terremoto: scossa nella domenica delle Palme. Paura

Erapresto, troppo presto per unaquieteprime ore del mattino, quando la città lentamente si prepara al giorno di festa, un sussulto improvviso ha rotto il silenzio. Alle 7.57, un tremore secco ha attraversato stanze e palazzi, svegliando di colpo chidormiva.Unabreve ma netta, percepita da molti nel momento più fragile del risveglio. I social si sono subito popolati di messaggi, racconti, domande: è stato un? Lo hanno sentito anche altrove? Un fenomeno noto, quasi familiare per chi vive da queste parti, eppure mai davvero banale.Il sisma è stato registratozona di Spoleto, in Umbria, con una magnitudo di 2.5. Secondo i dati forniti dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’epicentro si trova a 4 chilometri dalla città e a 10 chilometri di profondità.