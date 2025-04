Zonawrestling.net - VIDEO: La WWE esclude totalmente Brock Lesnar dai 3 main event tenuti contro Reigns a WM

non appare in WWE da SummerSlam 2023 e ci si chiede quale sia il suo futuro, se mai ci sarà, con la federazione. Attualmente, la promotion ha continuato a prendere le distanze dall’ex World e Universal Champion con un recentecondiviso sui social media.Far finta di nienteIlin questione mette in evidenza idi Romana WrestleMania, in vista della decima volta da record dell’OTC come headliner dello Showcase of the Immortals la prossima settimana. Mentre tre deidisono stati(2015, 2018 e 2022), la clip evita di mostrare anche solo un breve scorcio della Beast Incarnate. In confronto, gli avversari meno dibattuti, tra cui Triple H, Cody Rhodes e The Undertaker, sono chiaramente visibili. L’esclusione diè una mossa curiosa, soprattutto se si considera che il suo nome è stato citato durante la puntata di questa settimana di SmackDown.