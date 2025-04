Lapresse.it - Avvoltoi, animali della morte o risorse per il pianeta? Ecco cosa sappiamo

Lanciata in Africa un’iniziativa per ‘rivalutare’ glie scollegare la loro immagine dall’associazione al tema.L’utilità degliper l’ambienteUn recente rapporto dell’organizzazione per la conservazione BirdLife International ha stimato che glivalgono 1,8 miliardi di dollari all’anno per alcuni ecosistemi dell’Africa meridionale, un dato che potrebbe sorprendere chi non conosce il loro ruolo nel ripulire l’ambiente, controllare i parassiti e contrastare il bracconaggio – attività svolte da uno degli spazzini più efficienti del.Glisono tra le specie a rischioIl rapporto arriva in un momento cruciale per gliafricani; sei delle undici specie presenti nel continente sono classificate come in pericolo o in pericolo critico di estinzione dall’Unione Internazionale per la ConservazioneNatura, che afferma che glisono altamente minacciati in molte parti del mondo.