Alessandro Coatti trovati altri resti del biologo fatto a pezzi in Colombia

Colombia – Ancora orrore attorno alla tragica fine del biologo italiano Alessandro Coatti, il 45enne il cui corpo era stato già ritrovato smembrato nella città Colombiana. Nelle ultime ore è stato scoperto un quarto resto umano, che secondo la polizia locale apparterrebbe proprio al ricercatore.Leggi anche: Alessandro Coatti smembrato in Colombia, si indaga su mafia e traffico d’organiLa scoperta nel fiume ManzanaresAlcuni abitanti della zona residenziale di Villa Alejandría, a Santa Marta, hanno notato un arto umano che scorreva nel fiume Manzanares, nei pressi di un ponte cittadino. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le Unità investigative della polizia, che hanno recuperato il resto e lo hanno trasferito all’obitorio di medicina legale per le analisi forensi. Thesocialpost.it - Alessandro Coatti, trovati altri resti del biologo fatto a pezzi in Colombia Leggi su Thesocialpost.it Santa Marta,– Ancora orrore attorno alla tragica fine delitaliano, il 45enne il cui corpo era stato già ritrovato smembrato nella cittàna. Nelle ultime ore è stato scoperto un quarto resto umano, che secondo la polizia locale apparterrebbe proprio al ricercatore.Leggi anche:smembrato in, si indaga su mafia e traffico d’organiLa scoperta nel fiume ManzanaresAlcuni abitanti della zona residenziale di Villa Alejandría, a Santa Marta, hanno notato un arto umano che scorreva nel fiume Manzanares, nei pressi di un ponte cittadino. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le Unità investigative della polizia, che hanno recuperato il resto e lo hanno trasferito all’obitorio di medicina legale per le analisi forensi.

