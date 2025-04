Maignan la paura è passata il Milan può ben sperare contro l’Inter

paura, il Milan può tirare un sospiro di sollievo guardando all’esito degli esami di Mike Maignan. La botta alla testa non preoccupa e il francese può mettere l’Inter nel mirino.L’ESITO DEGLI ESAMI – Venerdì sera Mike Maignan ha gelato il Bluenergy Stadium di Udinese, quando intorno al 60? è rimasto a terra dopo un bruttissimo scontro di gioco col compagno Alex Jimenez. Il portiere del Milan, immediatamente soccorso e portato via dal campo in barella, non ha mai perso conoscenza, nonostante la forte botta alla testa. Tuttavia, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia, vicino allo stadio, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti. Nessun trauma cranico per Maignan, che ha comunque trascorso la notte in osservazione presso la struttura medica. Inter-news.it - Maignan, la paura è passata: il Milan può ben sperare contro l’Inter Leggi su Inter-news.it Dopo la grande, ilpuò tirare un sospiro di sollievo guardando all’esito degli esami di Mike. La botta alla testa non preoccupa e il francese può metterenel mirino.L’ESITO DEGLI ESAMI – Venerdì sera Mikeha gelato il Bluenergy Stadium di Udinese, quando intorno al 60? è rimasto a terra dopo un bruttissimo sdi gioco col compagno Alex Jimenez. Il portiere del, immediatamente soccorso e portato via dal campo in barella, non ha mai perso conoscenza, nonostante la forte botta alla testa. Tuttavia, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Misericordia, vicino allo stadio, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti. Nessun trauma cranico per, che ha comunque trascorso la notte in osservazione presso la struttura medica.

