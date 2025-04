Chiodi disseminati sulle strade di due comuni decine di pneumatici forati

decine di automobilisti sono stati vittima di Chiodi disseminati in strada. Da giorni ci sono file dai gommisti di Santa Maria Capua Vetere e San Prisco per forature dovute allo stesso tipo di Chiodi. Anche questa mattina, nella Domenica delle Palme, molte auto della zona sono state colpite.

