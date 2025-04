Ucraina Maistrouk attacca Barbero Showman scatoletta di tonno avariata

Ucraina e la conseguente partecipazione del professor Alessandro Barbero, che ha deciso di scendere in piazza con il M5S contro il riarmo, evidentemente non sono proprio andate giù a Vladislav Maistrouk. Il giornalista ucraino si scaglia infatti con la sua consueta violenza verbale contro lo storico. Reo, a suo dire, di fornire una visione dei fatti storici totalmente infondata. Ma i social non perdonano Maistrouk.Leggi anche: "Un Barbero da sogno sulla guerra in Ucraina". Il video di Bottura contro il prof fatto con l'AI: esplode la polemicaI post di Maistrouk contro Barbero"Se Barbero fosse un vero storico e non un politico antioccidentale camuffato da divulgatore", aveva scritto qualche giorno fa il cronista ucraino su X per commentare il video fake di Barbero pubblicato dal giornalista di Repubblica, Luca Bottura.

