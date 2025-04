Papa Francesco in preghiera nella Basilica di San Pietro Buona domenica delle Palme

Papa Francesco si è recato in preghiera nella Basilica di San Pietro in questa domenica delle Palme. Come comunicato dal Vaticano il Pontefice si è fermato in preghiera "alla tomba dell'Apostolo e davanti a quella di Benedetto XV". "Buona domenica delle Palme, Buona Settimana Santa". Papa Francesco ha voluto così salutare gli oltre 20 mila fedeli in piazza San Pietro per la messa della domenica delle Palme, celebrata dal cardinale Leonardo Sandri. Il Pontefice non ha i naselli per l'ossigeno. Ha poi raggiunto l'altare e ha salutato il cardinale Leonardo Sandri che ha celebrato la messa. Dopo aver augurato ai fedeli una "Buona domenica delle Palme, Buona Settimana Santa", Francesco ha fatto un giro tra i fedeli in prima fila sul sagrato e si è fermato a scambiare qualche parola con delle suore. Agi.it - Papa Francesco in preghiera nella Basilica di San Pietro: "Buona domenica delle Palme" Leggi su Agi.it AGI -si è recato indi Sanin questa. Come comunicato dal Vaticano il Pontefice si è fermato in"alla tomba dell'Apostolo e davanti a quella di Benedetto XV". "Settimana Santa".ha voluto così salutare gli oltre 20 mila fedeli in piazza Sanper la messa della, celebrata dal cardinale Leonardo Sandri. Il Pontefice non ha i naselli per l'ossigeno. Ha poi raggiunto l'altare e ha salutato il cardinale Leonardo Sandri che ha celebrato la messa. Dopo aver augurato ai fedeli una "Settimana Santa",ha fatto un giro tra i fedeli in prima fila sul sagrato e si è fermato a scambiare qualche parola consuore.

Potrebbe interessarti anche:

Condizioni stazionarie per Papa Francesco. Terapie - preghiera e riposo

La giornata di Papa Francesco : riposo - preghiera e terapie in attesa di aggiornamenti medici

Tutta l’Italia si unisce in preghiera per Papa Francesco

Ne parlano su altre fonti Papa Francesco in preghiera nella Basilica di San Pietro: "Buona domenica delle Palme". Il Papa in preghiera a Santa Maria Maggiore. Papa Francesco: in preghiera nella Basilica di Santa Maria Maggiore alla vigilia della Domenica delle Palme. Papa Francesco in preghiera nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Papa Francesco in preghiera a Santa Maria Maggiore. Papa Francesco, visita a sorpresa a Santa Maria Maggiore: la preghiera nella basilica più amata.

iltempo.it comunica: Papa Francesco, visita a sorpresa a Santa Maria Maggiore: la preghiera nella basilica più amata - Nuova "sorpresa" di Papa Francesco. Nel primo pomeriggio il Pontefice ha raggiunto la Basilica di Santa Maria Maggiore e, alla vigilia ...

Nota di toscanaoggi.it: Papa, in preghiera nella Basilica di Santa Maria Maggiore alla vigilia della Domenica delle Palme - Nel primo pomeriggio di oggi Papa Francesco ha raggiunto la Basilica di Santa Maria Maggiore e, alla vigilia della Domenica delle Palme e della Settimana Santa, si è fermato a pregare davanti all’icon ...

msn.com riferisce: Il Papa a sorpresa in piazza San Pietro: "Buona domenica delle palme" - In occasione della Domenica delle Palme, Papa Francesco ha voluto fare un'altra sorpresa ai fedeli radunati a Piazza San Pietro. Dopo l'apparizione con il poncho per controllare i lavori all'interno ...