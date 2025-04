Trump l’affondo di Nathalie Tocci Amministra la Casa Bianca come un boss mafioso

Trump entra a gamba tesa anche Nathalie Tocci. “Trump Amministra la Casa Bianca come un boss mafioso. – accusa sena mezzi termini la direttrice dell’Istituto Affari Internazionali – Così come le estreme destre sono il mezzo per spaccare l’Europa dall’interno, i dazi sono la leva su cui punta per sfasciare la costruzione europea dall’esterno”.Leggi anche: Trump minaccia nuove tariffe per la Cina, Pechino replica: “Non accettiamo ricatti” “Non si tratta di una guerra commerciale, ma una sfida per chi detiene maggiore influenza politica: il modo con cui Trump gestisce la geopolitica ricorda i metodi di un boss mafioso”.L'articolo Trump, l’affondo di Nathalie Tocci: “Amministra la Casa Bianca come un boss mafioso” proviene da The Social Post. Thesocialpost.it - Trump, l’affondo di Nathalie Tocci: “Amministra la Casa Bianca come un boss mafioso” Leggi su Thesocialpost.it Nella furiosa polemica globale sui dazi imposti da Donaldentra a gamba tesa anche. “laun. – accusa sena mezzi termini la direttrice dell’Istituto Affari Internazionali – Cosìle estreme destre sono il mezzo per spaccare l’Europa dall’interno, i dazi sono la leva su cui punta per sfasciare la costruzione europea dall’esterno”.Leggi anche:minaccia nuove tariffe per la Cina, Pechino replica: “Non accettiamo ricatti” “Non si tratta di una guerra commerciale, ma una sfida per chi detiene maggiore influenza politica: il modo con cuigestisce la geopolitica ricorda i metodi di un”.L'articolodi: “laun” proviene da The Social Post.

