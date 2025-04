Predator Il poster del film animato Killer of Killers

Predator: Killer of Killers, il primo film animato dedicato al famoso marchio cinematografico.Con una release fissata per il 6 giugno, qualche mese prima del nuovo film live-action “Predator: Badlands“, l’animation movie Killer of Killers si prepara per entrare con forza nella fase cruciale della campagna promozionale. Dopo il sorprendente teaser trailer diffuso solo qualche giorno fa, infatti, da Disney+ arriva il poster con tanto di data d’uscita e scudo spezzato.Il film, come oramai noto, è stato diretto dallo stesso Dan Trachtenberg (Prey e Badlands) e sarà ambientato in tre diverse collocazioni temporali: Killer of Killers, di fatto, vedrà il cacciatore più letale dell’universo impegnato a mietere vittime durante la Seconda Guerra Mondiale, durante l’epoca del Giappone Feudale e durante l’epoca vichinga. Universalmovies.it - Predator | Il poster del film animato Killer of Killers Leggi su Universalmovies.it Disney+ porterà prossimamente sul proprio catalogoofs, il primodedicato al famoso marchio cinematografico.Con una release fissata per il 6 giugno, qualche mese prima del nuovolive-action “: Badlands“, l’animation movieofs si prepara per entrare con forza nella fase cruciale della campagna promozionale. Dopo il sorprendente teaser trailer diffuso solo qualche giorno fa, infatti, da Disney+ arriva ilcon tanto di data d’uscita e scudo spezzato.Il, come oramai noto, è stato diretto dallo stesso Dan Trachtenberg (Prey e Badlands) e sarà ambientato in tre diverse collocazioni temporali:ofs, di fatto, vedrà il cacciatore più letale dell’universo impegnato a mietere vittime durante la Seconda Guerra Mondiale, durante l’epoca del Giappone Feudale e durante l’epoca vichinga.

Potrebbe interessarti anche:

Le Assaggiatrici : il poster del film di Silvio Soldini ispirato a un'agghiacciante storia vera

Bianca Censori posa completamente nuda e coi capelli biondi sul poster del suo film

Predator | A sorpresa spunta il trailer di un film animato

Ne parlano su altre fonti Predator | Il poster del film animato Killer of Killers. PREDATOR: KILLER OF KILLERS | Il film d’animazione ambientato nell’universo di Predator. Predator | A sorpresa spunta il trailer di un film animato. Predator Killer of Killers: il primo trailer del film d’animazione dedicato al celebre cacciatore di .... L’alba dei Nugget, tornano le Galline in fuga: poster e trailer ufficiale. Alien e Predator: tutti i film e le serie dei due franchise in arrivo al cinema e in tv.

Si apprende da universalmovies.it: Predator | A sorpresa spunta il trailer di un film animato - Manca molto prima dell'uscita del nuovo film della saga Predator "Badlands", tuttavia gli appassionati potranno allietare l'attesa con una sorpresa animata.

cinema.everyeye.it riferisce: Dopo Predator anche questo grande franchise meriterebbe un film animato - Il trailer di Predator: Killer of Killers apre a nuove possibilità per saghe cinematografiche con adattamenti animati per adulti.

Lo riporta movieplayer.it: Predator: Killer of Killers, il trailer del film animato svela la data di uscita - Hulu ha condiviso online il trailer del film animato Predator: Killer of Killers, il progetto della saga diretto da Dan Trachtenberg.