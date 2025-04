Grande giorno per l'Italia della corsa: Iliass Aouani vince la maratona e Nadia Battocletti i 10km su strada agli europei di Lovanio.

Leggi su Open.online

Giornata trionfale per, in Belgio dove oggi, domenica 13 aprile, l’azzurro, ha dominato lamaschile deglidisue la connazionaleè arrivata prima nei 10 chilometri disu. Meda d’oro per entrambi. L’impresa di, ingegnere milanese, dopo una gara condotta sempre nelle posizioni di testa. L’azzurro ha piazzato l’allungo decisivo negli ultimi metri, chiudendo con il tempo di 2h09:05. Alle sue spalle, tre atleti israeliani: Gashau Ayale, battuto in volata con 2h09:08, il vicecampione mondiale Maru Teferi, terzo in 2h09:17, e Haimro Alame, quarto in 2h09:27.è il secondo azzurro più veloce di sempre nellasempre con 2h06:06 fatto registrare lo scorso dicembre nei 42 chilometri di Valencia.