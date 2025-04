Usa agenti uccidono 17enne autistico in giardino perché ha un coltello Lo credevano ubriaco ma era disabile

17enne è stato ucciso dalla polizia in Usa con nove colpi di arma da fuoco mentre era nel giardino di casa sua perché impugnava un coltello che i familiari stavano cercando di togliergli. "Tutti cercavano di dire alla polizia di no ma a quei quattro agenti non importava niente. Non hanno chiesto cosa stesse succedendo o quale fosse la situazione", hanno raccontato i parenti dle ragazzo. Leggi su Fanpage.it Ilè stato ucciso dalla polizia in Usa con nove colpi di arma da fuoco mentre era neldi casa suaimpugnava unche i familiari stavano cercando di togliergli. "Tutti cercavano di dire alla polizia di no ma a quei quattronon importava niente. Non hanno chiesto cosa stesse succedendo o quale fosse la situazione", hanno raccontato i parenti dle ragazzo.

