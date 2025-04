Trovato morto in una sala giochi 19enne ucciso con un colpo di pistola

Trovato morto all’interno di una sala slot. A fare la scoperta sono stati i carabinieri della stazione locale, affiancati dal nucleo investigativo del Gruppo di Aversa, giunti sul posto dopo una segnalazione.Secondo le prime informazioni, il giovane presentava una ferita da arma da fuoco, compatibile con un colpo esploso a distanza ravvicinata. I rilievi scientifici sono ancora in corso per chiarire la dinamica del fatto e accertare se si tratti di omicidio o di un gesto volontario.La sala giochi è stata posta sotto sequestro. Gli inquirenti stanno esaminando i filmati di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze per ricostruire gli ultimi movimenti della vittima. Thesocialpost.it - Trovato morto in una sala giochi: 19enne ucciso con un colpo di pistola Leggi su Thesocialpost.it Cesa (Caserta) – È giallo nel piccolo comune dell’agro aversano, dove questa mattina un ragazzo di 19 anni, residente a Succivo, è statoall’interno di unaslot. A fare la scoperta sono stati i carabinieri della stazione locale, affiancati dal nucleo investigativo del Gruppo di Aversa, giunti sul posto dopo una segnalazione.Secondo le prime informazioni, il giovane presentava una ferita da arma da fuoco, compatibile con unesploso a distanza ravvicinata. I rilievi scientifici sono ancora in corso per chiarire la dinamica del fatto e accertare se si tratti di omicidio o di un gesto volontario.Laè stata posta sotto sequestro. Gli inquirenti stanno esaminando i filmati di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze per ricostruire gli ultimi movimenti della vittima.

Potrebbe interessarti anche:

Un ragazzo di 19 anni trovato morto in una sala slot - si indaga anche per omicidio

Diciannovenne trovato morto in sala giochi : ipotesi omicidio

Giallo a Caserta - 19enne trovato morto in una sala slot : si indaga anche per omicidio

Ne parlano su altre fonti Nel Casertano 19enne trovato morto in sala giochi, contro di lui almeno tre colpi. 19enne trovato morto in sala giochi, ipotesi omicidio. Caserta, trovato cadavere di un diciannovenne in una sala giochi. Diciannovenne trovato morto in sala giochi: ipotesi omicidio. Giallo nel Casertano, cadavere di un 19enne trovato in una sala giochi. Diciannovenne trovato morto in una sala giochi nel Casertano: ipotesi omicidio.

tg24.sky.it riferisce: Nel Casertano 19enne trovato morto in sala giochi, ipotesi omicidio - Un giovane di 19 anni è stato trovato cadavere all'interno di una sala slot di Cesa, nel Casertano. I carabinieri sono arrivati sul posto ed hanno avviato gli accertamenti. Si sta indagando anche per ...

Segnala ansa.it: 19enne trovato morto in sala giochi, ipotesi omicidio - Un giovane di 19 anni è stato trovato cadavere all'interno di una sala slot di Cesa, nel Casertano. I carabinieri sono arrivati sul posto ed hanno avviato gli accertamenti. (ANSA) ...

Lo riporta msn.com: Caserta, trovato cadavere di un diciannovenne in una sala giochi - Giallo in provincia di Caserta: un giovane è stato trovato morto all'interno di una sala slot questa mattina. I carabinieri della stazione di Cesa e del nucleo investigativo del Gruppo di Aversa so ...