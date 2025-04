Chiello il trapper convertito al cantautorato Molti mi giudicano solo per l’aspetto non capiscono un cdi me – L’intervista

Leggi su Open.online

«La maggior parte delle persone di me non c’ha capito un cazzo».non ha mezzi termini. Vola più in alto dei pregiudizi, di chi lo giudica per il suo aspetto da, lui chelo è stato davvero, con gli FSK Satellite, una delle formazioni più seguite del circuito italiano. Oggi, ma non da oggi,, scritto così, tutto minuscolo, vero nome Rocco Modello, 26 anni da Venosa, provincia di Potenza, è un’altra cosa. Un cantautore di gran talento che nelle sue canzoni, comprese quelle di Scarabocchi, il suo ultimo album, uscito venerdì, riprende lo stile della vecchia scuola: quella dei liricisti maledetti alla Luigi Tenco dal sentimentalismo eterno e definitivo. 13 tracce in cui si viaggia tra amore e tristezza. «Dentro c’è tutta una parte di me che non riuscivo ad accettare prima» dice a Open, senza però rinnegare il suo passato da FSK Satellite: «Sento lontana da me la trap, è un genere materialista, diverso.