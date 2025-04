Quotidiano.net - Attacco missilistico russo a Sumy: 31 morti e oltre 80 feriti

Il bilancio dell'di stamani sulla città ucraina diè salito a 31, tra cui due bambini,a più di 80: lo ha reso noto il Servizio statale di emergenza. Il missile balistico utilizzato questa mattina dalle forze russe per colpire di, nell'Ucraina nord-orientale, dove ci sono stati almeno 24, era dotato di munizioni a grappolo: lo afferma il capo dell'amministrazione regionale di, Volodymyr Artyukh, in un intervento tv. Lo riporta Rbc-Ucraina. "È stata usata una bomba a grappolo. Vediamo i muri tagliati dalle schegge", ha affermato Artyukh, aggiungendo che il missile è esploso in aria con la sua micidiale testata.