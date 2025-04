Cade la Roma femminile Giacinti non basta 1 2 per la Juventus e secondo posto a rischio

Roma femminile, in quella che era l’ultima occasione per riaprire una flebile speranza scudetto e per proseguire la corsa al secondo posto. Il campo però ha detto 1-2 per la Juventus, con le ragazze giallorosse capaci di reagire troppo tardi ad una squadra che sta dimostrando di essere la più forte in Italia quest’anno.Il match si apre con una partenza roboante delle bianconere, che prendono in mano il pallino del gioco, sfiorano il vantaggio al 2? (Brighton calcia fuori dall’interno dell’area piccola), e lo trovano 7 minuti più tardi con un tiro a giro di Godo che tocca il palo e si insacca alle spalle di Ceasar. Sololaroma.it - Cade la Roma femminile, Giacinti non basta: 1-2 per la Juventus e secondo posto a rischio Leggi su Sololaroma.it Giornata chiaramente dedicata ad un derby della capitale che catalizza l’attenzione, con Ranieri che, tra doppio centravanti e opzione Baldanzi, è intento a sciogliere gli ultimi dubbi. Questa mattina però scendeva in campo al Tre Fontane la, in quella che era l’ultima occasione per riaprire una flebile speranza scudetto e per proseguire la corsa al. Il campo però ha detto 1-2 per la, con le ragazze giallorosse capaci di reagire troppo tardi ad una squadra che sta dimostrando di essere la più forte in Italia quest’anno.Il match si apre con una partenza roboante delle bianconere, che prendono in mano il pallino del gioco, sfiorano il vantaggio al 2? (Brighton calcia fuori dall’interno dell’area piccola), e lo trovano 7 minuti più tardi con un tiro a giro di Godo che tocca il palo e si insacca alle spalle di Ceasar.

