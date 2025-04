Torino crolla tetto in piazza Crispi nessun ferito

piazza Crispi a Torino questa mattina, domenica 13 aprile, intorno alle 6. Un tetto di un condominio ha ceduto: secondo gli accertamenti il tetto dell’edificio sarebbe imploso per via del cedimento della trave portante. Nel crollo le macerie sono cadute sul marciapiede ma senza colpire persone. Lapresse.it - Torino, crolla tetto in piazza Crispi: nessun ferito Leggi su Lapresse.it Grave crollo inquesta mattina, domenica 13 aprile, intorno alle 6. Undi un condominio ha ceduto: secondo gli accertamenti ildell’edificio sarebbe imploso per via del cedimento della trave portante. Nel crollo le macerie sono cadute sul marciapiede ma senza colpire persone.

